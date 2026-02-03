Funes: en alquiler, casa de tres dormitorios en barrio privado Cadaqués

Inmobiliaria Sofía Cicchitti ofrece para alquiler permanente una casa amplia y luminosa, en barrio cerrado Cadaqués, Funes.

Con 245 m² cubiertos dentro de un terreno de 800 m².

En planta baja, se integra una cocina funcional con un living comedor de excelentes dimensiones.

Además, cuenta con lavadero independiente y toilette.

En la planta alta, encontrarás tres dormitorios y dos baños completos.

El exterior invita a disfrutar al máximo: amplio parque, piscina. Las galerías suman espacios de sombra y descanso, y las cocheras para dos autos aportan funcionalidad.

Una propiedad lista para quienes buscan calidad de vida, seguridad y naturaleza, con el plus distintivo de un barrio cerrado de primer nivel.

Precio: u$s1800

Para coordinar tu visita y conocer cada detalle:

Sofía Cicchitti Inmobiliaria

WhatsApp

3413241280

scicchitti.propiedades@gmail.com

Desde 2008 en el mercado.