Funes: en alquiler, casa de tres dormitorios en barrio privado Cadaqués
Precio y características, en la nota.
Inmobiliaria Sofía Cicchitti ofrece para alquiler permanente una casa amplia y luminosa, en barrio cerrado Cadaqués, Funes.
Con 245 m² cubiertos dentro de un terreno de 800 m².
En planta baja, se integra una cocina funcional con un living comedor de excelentes dimensiones.
Además, cuenta con lavadero independiente y toilette.
En la planta alta, encontrarás tres dormitorios y dos baños completos.
El exterior invita a disfrutar al máximo: amplio parque, piscina. Las galerías suman espacios de sombra y descanso, y las cocheras para dos autos aportan funcionalidad.
Una propiedad lista para quienes buscan calidad de vida, seguridad y naturaleza, con el plus distintivo de un barrio cerrado de primer nivel.
Precio: u$s1800
Para coordinar tu visita y conocer cada detalle:
3413241280
scicchitti.propiedades@gmail.com
Desde 2008 en el mercado.