Oportunidad de inversión en uno de los barrios mas icónicos de Funes

Ahora Negocios Inmobiliarios ofrece una oportunidad única para invertir o proyectar en uno de los barrios más exclusivos y solicitados de Funes. Terreno de 2613 metros cuadrados ubicado dentro del Profesional Country Club, reconocido por su entorno natural, tranquilidad y calidad de vida.

El lote cuenta con una superficie total de 2613 m², con orientación sur y excelentes dimensiones, presentando un frente aproximado de 52,25 metros por 50 metros de fondo, lo que brinda múltiples posibilidades de diseño y desarrollo.

Se encuentra en una zona residencial consolidada, caracterizada por su entorno arbolado, seguridad y tranquilidad, ideal tanto para vivienda permanente como para casa de fin de semana.

Amplias dimensiones

Entorno exclusivo

Zona tranquila y residencial

Excelente proyección de valor

Una propiedad ideal para quienes buscan espacio, privacidad y contacto con la naturaleza, sin resignar cercanía a la ciudad.

Ahora desarrollos inmobiliarios

Asesor comercial : Uriel alfieri

3412130252

Mat. C.I. 2154