Oportunidad de inversión en uno de los barrios mas icónicos de Funes
Venden un lote de 2600 metros cuadrados en el Profesional Country Club
Ahora Negocios Inmobiliarios ofrece una oportunidad única para invertir o proyectar en uno de los barrios más exclusivos y solicitados de Funes. Terreno de 2613 metros cuadrados ubicado dentro del Profesional Country Club, reconocido por su entorno natural, tranquilidad y calidad de vida.
El lote cuenta con una superficie total de 2613 m², con orientación sur y excelentes dimensiones, presentando un frente aproximado de 52,25 metros por 50 metros de fondo, lo que brinda múltiples posibilidades de diseño y desarrollo.
Se encuentra en una zona residencial consolidada, caracterizada por su entorno arbolado, seguridad y tranquilidad, ideal tanto para vivienda permanente como para casa de fin de semana.
Amplias dimensiones
Entorno exclusivo
Zona tranquila y residencial
Excelente proyección de valor
Una propiedad ideal para quienes buscan espacio, privacidad y contacto con la naturaleza, sin resignar cercanía a la ciudad.
Ahora desarrollos inmobiliarios
Asesor comercial : Uriel alfieri
3412130252
Mat. C.I. 2154