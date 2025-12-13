Ojos en el cielo: desde su casa de El Charquito, Agustín captó un famoso cometa interestelar

Agustín Monteodorisio, un apasionado astrónomo, compartió su experiencia única al fotografiar el cometa interestelar 3I/ATLAS en la madrugada del 13 de diciembre de 2025, a las 4:36 horas. En su relato, Monteodorisio explicó que se trata de un cometa que proviene de otro sistema interestelar, lo que significa que no forma parte de nuestro sistema solar.

Según explicó el joven apasionado en diálogo con El Roldanense, los cometas como el 3I/ATLAS, son grandes bolas de hielo que orbitan en la distante nube de Oort, situada a 100.000 unidades astronómicas de la Tierra, una distancia equivalente a casi un año luz.

“Anoche tuve la suerte de fotografiarlo con mi telescopio newtoniano y mi cámara Canon”, compartió Monteodorisio, quien utilizó un telescopio reflector de 150 milímetros de apertura. Con una larga exposición de 30 segundos, logró capturar una imagen del cometa, un momento que consideró emocionante y significativo, ya que el 3I/ATLAS es el segundo objeto más observado después del famoso cometa Halley en 1986.

Agustín también se tomó un momento para aclarar ciertos rumores que han circulado en redes sociales. «El 3I/ATLAS no es una nave extraterrestre», subrayó. Según sus observaciones, no se detectaron cambios insólitos en su trayectoria, lo que indica que, efectivamente, se trata de un cometa con una cola de 50.000 kilómetros y no de un objeto espacial extraño. «Esencialmente, necesitamos informar a la gente para que no caiga en teorías alarmistas que pueden generar miedo», concluyó.