El transporte urbano de Roldán tendrá nuevos horarios y recorridos durante el verano

La Municipalidad de Roldán informa que, desde el lunes 15 de diciembre, comenzará a regir el nuevo esquema del servicio de transporte público urbano, organizado especialmente para la temporada de verano.

El sistema contará con dos servicios, A y B, que compartirán un único recorrido y funcionarán de 5.40 a 20.20, adaptándose a las necesidades de movilidad de los vecinos durante esta etapa del año.

Según explicaron desde el Municipio, la planificación se realizó teniendo en cuenta las actividades propias del verano, el receso escolar y la necesidad de optimizar recursos, garantizando un servicio eficiente que facilite el movimiento cotidiano de la comunidad.

Los detalles completos de paradas, horarios y frecuencias pueden consultarse en la planilla adjunta difundida por el Municipio: