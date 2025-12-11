El jueves arranca con un corte de luz de cuatro horas en dos barrios de Roldán

La jornada de este jueves en la ciudad inicia con un corte de energía eléctrica programado que se extenderá desde las 8:00 hasta las 12:00.

La interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento en media tensión y al recambio de un transformador, según informaron desde la empresa prestataria.

Los barrios afectados de manera directa serán Talleres y Los Olmos. Además, desde la compañía advirtieron que otros sectores cercanos podrían experimentar dos breves interrupciones de aproximadamente 15 minutos, previstas para las 8:00 y las 14:00 horas, debido a maniobras operativas necesarias para completar los trabajos.

Desde la empresa solicitaron la comprensión de los usuarios y agradecieron la difusión de la información para minimizar inconvenientes.