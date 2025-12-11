Con feria y show en vivo, los residentes del Hogar Santa Cecilia inauguran un mural colaborativo

Durante el mes de Noviembre en el Hogar Santa Cecilia de Roldán se llevó a cabo un mural colaborativo. Diseñado y coordinado por la artista local Evelina Brunotti, lleva por nombre “La vida es hermosa si hay risas, amores y amigos”, el cual fue creado por los residentes del hogar.

“Para la realización de la obra participaron agrupaciones y personas de la comunidad en general, con el objetivo de continuar acercando gente a nuestra institución y compartir nuestro espacio y quehaceres”, contaron desde el Hogar.

Para celebrar esta experiencia, el próximo viernes 19 de Diciembre a las 19.30 hs en San Martin 1077 harán la inauguración formal e invitan a toda la comunidad a ser parte.

Habrá feria, espectáculos y buffet de bebidas. Los que deseen asistir solo deben llevar su reposera y algo para compartir (A la canasta).