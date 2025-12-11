Como peces en el agua: nadadores de Roldán se animaron a Yaguarón y les fue excelente
Se trata de una competencia de aguas abiertas que se realiza en San Nicolás. Fue la primera experiencia del grupo de la Sportiva y se trajeron 5 podios a la ciudad.
El domingo 7 de diciembre se llevó a cabo en San Nicolás el Yaguarón, una competencia de natación en aguas abiertas y por primera vez nadadores de Roldán que entrenan en la Sportiva decidieron participar. Los resultados fueron excelentes: se trajeron 5 podios y una vivencia que los impulsó a ir por más.
“Nadamos 3km por primera vez, logramos cinco podios y fue una experiencia hermosa”, contó a El Roldanense una de las profes y destacó que de la competencia participaron en total unos 200 nadadores de diferentes clubes.
“Nos preparamos durante la temporada de invierno y como proyecto final nos animamos a esta primera experiencia de 3km, lo nadamos aproximadamente en 40 min. Salimos todos muy contentos y ya nos empezamos a preparar para febrero y marzo”, agregó.
La delegación local:
Profes: Brenda zabalza (profe de adultos) y Lucila Alcaraz (profe de adolescentes)
Nadadores adultos: Fausto, Nicolás, Mauricio, Carolina, Victor, Ana, Meli, Lourdes, Pablo
Nadadores adolescentes: Guido y Joaco
Los podios:
2do puesto: Pablo Funoll (55-59 años) y Carolina Robul (45 -49 años) .
3er puesto: Fausto Festari (20-24), Ana Jaeggi (20-24), Melina Carta Díaz (45-49).