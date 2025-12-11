Kermés Comunitaria del Centro de Día Municipal, muestra de talleres y cena a la canasta

La Municipalidad de Roldán, a través del Área Municipal para el Abordaje de Consumos Problemáticos (AMACOP) y la Secretaría de Salud Pública, llevará adelante una Kermés Comunitaria destinada a usuarios y usuarias del Centro de Día Municipal, sus familias y al público en general. Se desarrollará el jueves 11 de diciembre, de 18:30 a 21:30, en la sede del Centro de Día, ubicado en Entre Ríos 675.

El objetivo del encuentro es fortalecer los vínculos comunitarios, visibilizar el trabajo preventivo y ofrecer un espacio de celebración y cierre de año. Durante la jornada habrá música en vivo, una muestra de los talleres realizados durante el 2025 y una cena compartida a la canasta, promoviendo la participación activa de las familias y la comunidad (se solicita a los asistentes traer su propio menú y cubiertos).

Desde el equipo profesional del Centro de Día destacan que la prevención en consumos problemáticos implica la construcción de redes comunitarias, sosteniendo que “los consumos problemáticos no son un problema individual, sino una realidad que atraviesa a toda la sociedad, por lo que las acciones deben ser colectivas”.

El dispositivo municipal promueve el acompañamiento integral, el acceso a derechos y el fortalecimiento de recursos personales y comunitarios como pilares fundamentales de su trabajo diario. La realización de esta Kermés representa un espacio abierto para compartir experiencias, mostrar procesos de participación y continuar visibilizando la importancia del acompañamiento en red.

La actividad es gratuita y no se permite el ingreso con bebidas alcohólicas.