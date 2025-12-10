Calendario escolar 2026: las clases empiezan el 3 de marzo y terminan el 18 de diciembre

El gobierno provincial informó este miércoles calendario escolar para 2026. El ministro de Educación, Jose Goity, indicó que el ciclo lectivo comenzará el 3 de marzo y finalizará el 18 de diciembre con el objetivo de alcanzar los 190 días de clases. El receso invernal será del 6 al 17 de julio.

“Estamos orgullosos de anunciar que se cumplió el calendario en 2025. Era lo que nos propusimos y lo conseguimos en este segundo año de gestión. Fueron 185 días de clases, este es un hecho que marca un cambio, es un hito y un paso fundamental”, dijo el ministro.

Desde la cartera educativa anunciaron que “Santa Fe está a tope de los días de clases que se dan en el país”. Goity indicó al respecto: “Estamos segunda a nivel nacional y vamos a estar primera por la implementación de la hora extendida para el año que viene”.

“Lo que planteamos para 2026 es ir a 190 días de clases. El inicio del ciclo lectivo va a ser el 2 de marzo en todas las modalidades, salvo el nivel superior que tiene un calendario propio”, aclaró el ministro.

“Vamos a finalizar el ciclo lectivo el 18 de diciembre, con eso vamos a superar los 190 días de clases. Esto nos va a permitir ser la provincia que más horas de clase tendrá en todo el país”.

El receso invernal será del 6 al 17 de julio, según confiaron desde el ministerio, una información importante para la organización familiar: “En 2026 queremos que sea el año de la innovación educativa”, cerró Goity.

Fuente:Rosario 3