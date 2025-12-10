Crece en la ciudad: Yampi toma la A012 y abre una nueva sucursal en Roldán

La cuenta regresiva al verano ya empezó y, junto con ella, también la fecha de inauguración de una nueva sucursal de la heladería Yampi en Roldán.

En esta ocasión, la misma estará ubicada sobre ruta A012 a metros de calle Gálvez y frente al acceso del barrio Las Acequias.

“La idea es acercar el mismo servicio, calidad y comodidad que en el local de Yampi de Tierra de Sueños 2 ya que muchos de nuestros clientes nos pedían una boca de expendio más cercana a su domicilio”, contó a El Roldanense Cristian Diez, titular de ambas franquicias.

Así, la marca originaria de Oliveros con proyección nacional apuesta nuevamente a la familia roldanense que ya adoptó sus más de 40 gustos y postres helados como una elección indiscutida año a año.