Carnaval, amor y diversidad: una jornada de visibilización en Roldán

Este sábado 14 de febrero, desde las 20 hs, el Área de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez y Familia de la Municipalidad de Roldán invita a participar de una jornada de visibilización LGBTIQNB+ en el playón del Paseo de la Estación.

La actividad se realiza en conjunto con la Dirección de Diversidad del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco de acciones articuladas para promover la inclusión, el respeto y la diversidad en todo el territorio.

La jornada contará con la presencia de artesanas y emprendedoras, la proyección de cortometrajes del Festival Internacional Audiovisual Saficxs y la presentación en vivo de Disi Folk.

El evento será con entrada libre y gratuita, abierto a toda la comunidad.