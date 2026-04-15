Traferri busca garantizar funciones distendidas en los espacios culturales de Santa Fe

El senador provincial Armando Traferri presentó ante la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley que establece la implementación obligatoria de funciones distendidas en todos los espacios culturales públicos de la provincia. La iniciativa garantiza la accesibilidad cultural de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), Trastornos Generales del Desarrollo (TGD) y trastornos sensoriales, así como la de sus familias, que en muchos casos se ven imposibilitadas de participar de presentaciones culturales convencionales.

El proyecto define como función distendida a aquella que es sutilmente modificada y adaptada para generar condiciones adecuadas de disfrute: luces y sonido suavizados, eliminación de efectos estroboscópicos, flashes y estridencias, iluminación de sala encendida durante toda la función y disponibilidad de áreas de descanso. La norma alcanza a museos, cines, salas de teatro y cualquier otro espacio cultural dependiente del Poder Ejecutivo provincial, los cuales deberán ofrecer como mínimo una función distendida por mes.

La iniciativa también contempla una dimensión de fomento hacia el sector privado: el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a otorgar beneficios tributarios a los contribuyentes locales que desarrollen actividades de teatro, cinematografía y eventos culturales en formato de función distendida. Asimismo, se invita a los municipios y comunas de la provincia a adherir a la ley.

Traferri destacó que la propuesta se enmarca en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que reconoce el derecho a participar de la vida cultural en igualdad de condiciones y a acceder a material cultural en formatos accesibles. El legislador señaló también que la iniciativa es coherente con la Ley provincial 13.328, sancionada en 2013, que garantiza la protección integral de la salud, la educación y la integración social de las personas con TEA y TGD en Santa Fe.

Cabe destacar que el presente proyecto cuenta con dos antecedentes previos con media sanción del Senado, aprobados en noviembre de 2023 y junio de 2024 respectivamente, que no lograron ser tratados en la Cámara de Diputados antes del vencimiento de los plazos legislativos. El texto presentado en esta oportunidad recoge todas las modificaciones incorporadas durante el tratamiento en comisiones.