Se viene el aguinaldo: cuándo se cobra y a quiénes les corresponde percibirlo

El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), es un derecho laboral garantizado por la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) para todas las personas que trabajan en relación de dependencia en Argentina. Se paga dos veces al año y equivale a la mitad del mejor sueldo bruto del semestre. La abogada local, Evelyn Porcel de Peralta da precisiones al respecto:

Lo cobrás aunque estés en una pasantía, trabajes por temporada, a media jornada o jornada completa. Además, se considera parte del sueldo al calcular indemnizaciones, vacaciones y licencias.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo en 2026?

El aguinaldo 2026 se paga en dos cuotas:

• Primera cuota (SAC junio 2026): hasta el 30 de junio de 2026.

• Segunda cuota (SAC diciembre 2026): hasta el 18 de diciembre de 2026, con prórroga legal de 4 días hábiles (hasta el 22 de diciembre).

Recibir el aguinaldo es un derecho laboral irrenunciable: si no te lo pagan, podés reclamarlo.

En resumen:

• Te corresponde el 50% del mejor sueldo bruto del semestre.

• Se cobra en junio y diciembre de 2026.

• Es obligatorio para todos los empleadores.

• Si trabajaste menos de seis meses, se paga proporcional.

Cada cuota equivale exactamente a la mitad (50%) de la mayor remuneración mensual bruta percibida por el trabajador dentro de cada semestre.

• Primer semestre: Enero a junio.

• Segundo semestre: Julio a diciembre.

El cálculo incluye el salario básico, las horas extras y las vacaciones, pero excluye todos los conceptos de carácter no remunerativo (como viáticos o beneficios sociales).

Ahora solo falta que llegue (y pensar en qué lo vas a usar)