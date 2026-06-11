Impulsan un Programa Provincial de Digitalización Educativa

El senador Armando Traferri presentó un proyecto de ley que propone la creación del Programa Provincial de Digitalización Educativa, con el objetivo de conectar digitalmente a las instituciones educativas de Santa Fe e incorporar medios tecnológicos como herramientas centrales en el proceso de enseñanza, contemplando además su posterior mantenimiento y actualización.

La iniciativa abarca todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, desde la educación inicial hasta la superior, tanto en instituciones de gestión pública como privada. Entre sus objetivos se destacan la capacitación docente en el uso de tecnologías, la provisión de equipamiento y conectividad garantizando la igualdad de oportunidades, la producción de contenidos digitales de calidad, la reducción del uso de papel y la incorporación de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su origen: la propuesta receptó una inquietud planteada por estudiantes de la Escuela Secundaria N° 269 «Prof. Luis Ravera» de Villa Mugueta, en el marco del programa «Jóvenes al Senado» que el legislador impulsa en el departamento San Lorenzo.

«Este proyecto nació de los propios estudiantes, que son quienes mejor entienden la distancia que existe entre la educación que reciben y el mundo en el que van a desarrollarse. Hoy seguimos enseñando con el pizarrón, la tiza y el cuaderno, mientras la tecnología avanza de manera vertiginosa. La digitalización educativa no es un lujo, es una herramienta clave para mejorar la calidad de la enseñanza y preparar a nuestros jóvenes para el futuro», expresó el legislador sanlorencino.

El proyecto contempla que el Ministerio de Educación, como autoridad de aplicación, realice en un plazo no mayor a 180 días un inventario del grado de conectividad y equipamiento tecnológico en la totalidad de los establecimientos educativos de la provincia, que servirá de base para una implementación por etapas.

Traferri reconoció la complejidad de la iniciativa. «Sabemos que es un proyecto ambicioso, que requerirá inversión en equipamiento, en capacitación docente y en garantizar el acceso universal a dispositivos y conexión a internet a lo largo y ancho de la provincia. Pero es un objetivo que la educación pública no puede renunciar a plantearse. El Estado provincial debe asumir el esfuerzo, trazar etapas y analizar alternativas de financiamiento, y desde esta banca estamos dispuestos a acompañar ese camino», agregó el senador.