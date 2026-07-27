Kermesse, shows y sorteos: ya tiene fecha el festejo del Día de las Infancias en Roldán

La tradicional celebración del Día de las Infancias, una de las más esperadas anualmente por los vecinos de la ciudad, tiene fecha y lugar de realización.

Según pudo saber El Roldanense en contacto con la Secretaría de Cultura municipal, el festejo será el próximo domingo 30 de agosto en el Paseo de la Estación. La jornada tendrá juegos de kermesse, espectáculos en vivo y muchos inflables.

El cierre será en horas de la tardecita con el momento más esperado por todos, el sorteo de juguetes, bicicletas y más. Se espera que, con el correr de los días, haya más detalles sobre cómo acceder a los números para participar.