Orgullo local: el roldanense Ezequiel Barra es campeón nacional en lanzamiento de jabalina

Con la impresionante marca de 60.64m, el roldanense Ezequiel Barra se consagró campeón nacional Sub 23 en lanzamiento de jabalina.

Lo hizo en el certamen que se disputó este fin de semana en el polideportivo de Tigre, Buenos Aires. Pese a que salió recientemente de un desgarro, el deportista local tuvo una impecable presentación y se subió a lo más alto del podio.

A la par, con su lanzamiento estableció un nuevo récord rosarino de mayores y provincial Sub 23. A través de sus redes, Ezequiel festejó el logro con una foto mordiendo la presea y la leyenda “Los sueños se cumplen pero solo por gracia de Dios”.