Se pinta de rojo: el roldanense Imanol Machuca cambia de club y jugaría en Independiente

El futbolista roldanense Imanol Machuca está muy cerca de ser refuerzo de Independiente de Avellaneda, que le compra un alto porcentaje de su pase al club brasileño Fortaleza.

El Rojo abonará inmediatamente u$d 150.000. Luego, serán otras cuatro cuotas del mismo valor cada vez que dispute 15 partidos hasta un máximo de 60 encuentros. La cifra final da u$d750.000 por el 60%. Del 40% restante, una mitad será del jugador y la otra del equipo de Brasil.

Mientras tanto, Imanol está entrenando por su cuenta y podrá volver a jugar en el mes de noviembre, tras la pena que le impuso la FIFA por su citación a la selección de Malasia.

Hasta entonces, Independiente le pagará un salario mínimo que se incrementaría una vez se levante la sanción, según detalló el periodista Matías Martínez. Las partes ya intercambian contratos y el deportista local firmaría contrato por tres años y medio.