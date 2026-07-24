Autopista Rosario – Córdoba: quiénes compiten por la concesión y qué peaje cobrarían

La licitación para concesionar a operadores privados el Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones III dio un paso clave. Tras la apertura de las ofertas económicas, ya se conoce cuánto pretende cobrar de peaje cada uno de los siete grupos empresarios que buscan quedarse con la explotación de uno de los corredores viales más importantes del país, que incluye un tramo de la autopista a Córdoba que atraviesa Santa Fe.

Las propuestas fueron publicadas en la plataforma oficial Contrat.ar y muestran una amplia dispersión en los valores ofertados.

La oferta más competitiva fue presentada por la UTE integrada por Afema S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., que propuso una tarifa de $1.399 por peaje.

Detrás quedó la UTE Creditech S.A.-Plantel S.A., con una propuesta de $1.499, seguida por la sociedad conformada por BASAA S.A. y Cecosa, que ofertó $1.687,27.

Más arriba aparecen Autovía Construcciones y Servicios S.A.-Guigivan S.R.L., con $1.920; CPC S.A., con $2.092; y la UTE integrada por Rovial S.A., Obring S.A., José E. Pitón S.A. y Edeca S.A., que propuso $2.270.

La tarifa más elevada correspondió a la UTE formada por José J. Chediack S.A.I.C.A. y Benito Roggio e Hijos S.A., que presentó una oferta de $2.510.

El Tramo Centro forma parte del nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional para volver a delegar en operadores privados la administración de los principales corredores viales del país.

En el caso de Santa Fe, la licitación comprende un sector de la autopista Rosario-Córdoba, una de las principales vías de conexión entre el centro del país y el Gran Rosario, por donde circulan diariamente miles de vehículos particulares y buena parte del transporte de cargas con destino a los puertos exportadores.