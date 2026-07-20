El feriado que no fue: varios jugadores no regresan al país, entre ellos Messi

El Gobierno nacional decidió modificar los planes previstos para el regreso de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicara que el plantel no tiene previsto realizar festejos.

Según trascendió, la determinación responde al impacto anímico que dejó la derrota por 1 a 0 frente a España en la definición del certamen. Desde el entorno oficial señalaron que los jugadores optaron por no organizar celebraciones y que retomarán sus actividades habituales a partir del martes.

La decisión también obliga a revisar el anuncio realizado por el presidente Javier Milei, quien había anticipado que declararía un feriado nacional para acompañar los festejos, siempre sujeto a la voluntad del plantel y del cuerpo técnico. Con el nuevo escenario, esa medida quedaría sin efecto.

El Ejecutivo prepara un comunicado para informar oficialmente la situación y ordenar la comunicación tanto hacia la ciudadanía como dentro de la propia administración.

Recibimiento protocolar en Ezeiza

Pese a la ausencia de festejos, el plantel tendrá un recibimiento protocolar cuando arribe este lunes por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El operativo contará con la participación de autoridades de Aerolíneas Argentinas, personal del Ministerio de Seguridad y una guardia de Granaderos.

Desde la Casa Rosada aclararon que no habrá representantes del Poder Ejecutivo presentes durante la llegada de la delegación, con el objetivo de evitar cualquier tipo de utilización política del acontecimiento.

Messi y De Paul no regresan al país

La AFA también confirmó que no todos los futbolistas volverán a la Argentina. Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajarán directamente desde Estados Unidos hacia sus respectivos destinos para reincorporarse a sus clubes, mientras que el resto del plantel aterrizará este lunes alrededor de las 19 en un vuelo proveniente de Nueva Jersey.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la intención de la AFA es que los futbolistas se trasladen al predio de Ezeiza, compartan una cena y luego den por finalizada la concentración, sin realizar caravanas, actos públicos ni celebraciones oficiales.