Juegos Suramericanos: con dos roldanenses entre sus filas, la delegación argentina está lista para hacer historia

A pocos días del comienzo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se llevó adelante hace algunos días la presentación formal de la delegación argentina que representará al país en la cita continental. Del 12 al 26 de septiembre las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a los mejores atletas de 15 países.

La delegación argentina estará integrada por 658 atletas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres, con representación en 59 disciplinas deportivas, lo que constituye uno de los contingentes más amplios y diversos de los Juegos. Roldán dirá presente en las figuras de Tobías y Francisco Giorgis, integrantes de la selección nacional de Esquí Náutico, junto a su hermano Ignacio quien integra el equipo como entrenador.

“Ojalá podamos repetir la experiencia de 2022”, expresó en diálogo con El Roldanense Germán Giorgis, el padre de los deportistas, quien forma parte del Club Esquí Acuático del Litoral con sede en Puerto Roldán.

Durante ese año, Tobías fue el deportista que más medallas le aportó a Argentina en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 con tres: dos de oro en salto y overall y una de plata en figuras.

Los atletas nacionales que este mes llegan a Santa Fe desde todo el país competirán en: aguas abiertas, atletismo, bádminton, balonmano, bochas, bowling, boxeo, canotaje slalom, canotaje velocidad, ciclismo BMX freestyle, ciclismo BMX racing, ciclismo mountain bike, ciclismo pista, ciclismo ruta, clavados, e-sports, ecuestre adiestramiento, ecuestre concurso completo, ecuestre salto, escalada deportiva, esgrima, esquí náutico, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, hockey, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, natación artística, patinaje artístico, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, pádel, racquetbol, remo, remo coastal, rugby 7, skateboarding, softbol, squash, stand up paddle (SUP), surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela, vóleibol y vóleibol de playa.

La vocera del Gobierno Provincial y de los Juegos, Virginia Coudannes, reconoció la figura de los deportistas argentinos: “Ellos son nuestros verdaderos embajadores que nos van a estar representando llevando con orgullo los colores de nuestra bandera celeste y blanca; y los santafesinos estaremos junto a ellos, alentando y dándoles todo nuestro apoyo”.