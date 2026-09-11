Robaron una bici en Pujato y la encontraron en Roldán: el sistema de Monitoreo local fue clave

La Subsecretaría de Seguridad y Control Urbano de la ciudad de Roldán colaboró en el esclarecimiento de un hecho de robo de una bicicleta ocurrido en la localidad de Pujato, a partir de un pedido de colaboración y el aporte de datos del auto que cometió el delito, por parte de las autoridades de esa localidad.

Tras recibir el aviso y el dato del vehículo utilizado para sustraer la bicicleta, el sistema de monitoreo local, mediante lectoras de patentes, detectó el ingreso de un vehículo que coincidía con los datos aportados por las autoridades de la vecina localidad. A partir de ese dato, se realizó un seguimiento con el sistema de cámaras urbanas, reconstruyendo el recorrido del vehículo dentro de la ciudad, con la colaboración de personal de la Comisaría 6ta de Roldán en la búsqueda y localización del vehículo.

Con esa información, se remitieron las imágenes correspondientes a la Comisaría de Pujato, lo que permitió establecer la zona donde se encontraba el vehículo. En articulación entre personal de la Comisaría de Pujato y la PDI, se logró llevar adelante un allanamiento que arrojó resultado positivo: se secuestró y recuperó la bicicleta sustraída, se aprehendió a un hombre y se realizó el secuestro preventivo del automóvil utilizado para el hecho.

La causa se encuentra en etapa de investigación.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo articulado entre distintas localidades y fuerzas de seguridad, y el aporte del sistema de monitoreo urbano para el esclarecimiento de hechos delictivos más allá de los límites de la ciudad.