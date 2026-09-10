Golpe al tráfico de bebidas alcohólicas: secuestraron en Roldán botellas importadas por casi $20 millones

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas realizaron un control en un comercio de Roldán y secuestraron 271 botellas importadas valuadas en $19,5 millones. Las bebidas eran whisky, vodka y gin, y los titulares del local no pudieron mostrar comprobante alguno que justificara la procedencia legal de cada producto.

El local inspeccionado en la ciudad se encuentra a la vera de la autopista Rosario – Córdoba, según apuntó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los mismos operativos, destinados a combatir el contrabando y la tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero, también se realizaron en otros lugares del país como Buenos Aires, Paraná, Córdoba y Misiones.

El valor total de las bebidas secuestradas en negocios de diferentes partes del país asciende a $61,6 millones. El artículo 987 del Código Aduanero establece que a los tenedores de productos ilícitos podrían caberles multas de hasta $308 millones.