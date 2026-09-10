Golpe al tráfico de bebidas alcohólicas: secuestraron en Roldán botellas importadas por casi $20 millones
La inspección fue realizada por la Aduana, en operativos que se replicaron en diferentes partes del país. Los titulares del local no pudieron acreditar la procedencia legal de la mercadería.
Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas realizaron un control en un comercio de Roldán y secuestraron 271 botellas importadas valuadas en $19,5 millones. Las bebidas eran whisky, vodka y gin, y los titulares del local no pudieron mostrar comprobante alguno que justificara la procedencia legal de cada producto.
El local inspeccionado en la ciudad se encuentra a la vera de la autopista Rosario – Córdoba, según apuntó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los mismos operativos, destinados a combatir el contrabando y la tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero, también se realizaron en otros lugares del país como Buenos Aires, Paraná, Córdoba y Misiones.
El valor total de las bebidas secuestradas en negocios de diferentes partes del país asciende a $61,6 millones. El artículo 987 del Código Aduanero establece que a los tenedores de productos ilícitos podrían caberles multas de hasta $308 millones.