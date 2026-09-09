Hallaron a un joven de Roldán inconsciente en pleno centro de Rosario: fue trasladado al HECA

Un joven de 23 años oriundo de Roldán fue hallado en estado inconsciente en la esquina de San Luis y Balcarce, pleno centro de Rosario. Estaba tendido en la vía pública y fue llevado al HECA por un traumatismo de cráneo.

Un enfermero colombiano que pasaba por el lugar fue el primero en atenderlo y constatar sus lesiones en la cabeza. Instantes después, otra persona llamó a una ambulancia del SIES, que lo trasladó al nosocomio tras su primer diagnóstico.

Por el momento se desconocen los motivos de las lesiones y qué sucedió antes de que el joven fuera hallado. Mientras continua la investigación, no se descartan las hipótesis de algún accidente o de la participación de terceros en el hecho.