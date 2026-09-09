Hallaron a un joven de Roldán inconsciente en pleno centro de Rosario: fue trasladado al HECA
Tenía lesiones visibles en la cabeza y fue diagnosticado con traumatismo de cráneo. Aún no están claras las circunstancias del hecho.
Un joven de 23 años oriundo de Roldán fue hallado en estado inconsciente en la esquina de San Luis y Balcarce, pleno centro de Rosario. Estaba tendido en la vía pública y fue llevado al HECA por un traumatismo de cráneo.
Un enfermero colombiano que pasaba por el lugar fue el primero en atenderlo y constatar sus lesiones en la cabeza. Instantes después, otra persona llamó a una ambulancia del SIES, que lo trasladó al nosocomio tras su primer diagnóstico.
Por el momento se desconocen los motivos de las lesiones y qué sucedió antes de que el joven fuera hallado. Mientras continua la investigación, no se descartan las hipótesis de algún accidente o de la participación de terceros en el hecho.