Circulaba en bici por Roldán, se descompensó y le robaron: piden ayuda para encontrar sus pertenencias

Ladrones desalmados. Un hombre de 70 años se descompensó andando en bicicleta y ahora su familia pide la colaboración de algún testigo y /o las cámaras de seguridad para recuperar la bicicleta y la mochila que llevaba mientras circulaba por la calle Tilcara, a aproximadamente ocho cuadras del paso nivel.

El hecho ocurrió entre las 9 y las 11 de la mañana de este lunes. Según relató su familia, el hombre se trasladaba en bicicleta cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y quedó tendido, prácticamente en una zanja, a la vera de la calle. Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía, que acudió al lugar e intentó localizar a sus familiares.

Inicialmente fue trasladado al Samco de Roldán y posteriormente derivado al Hospital Plaza de Rosario, donde permanece internado. Durante la tardenoche de ayer debió ser intervenido quirúrgicamente debido a una hemorragia cerebral.

Al llegar al lugar, la familia constató que el hombre se encontraba sin su bicicleta ni el bolso que utilizaba habitualmente para hacer mandados. En cambio, aún conservaba su teléfono celular y la tarjeta que utiliza para realizar sus compras.

Sus familiares piden que cualquier persona que haya visto la bicicleta, la mochila o tenga información sobre lo ocurrido se comunique con ellos o se acerque a la dependencia policial correspondiente. También solicitan que quienes cuenten con cámaras de seguridad en la zona revisen las imágenes registradas durante la mañana.

“Solo una persona sin corazón puede robarle a un señor descompuesto. Esto genera mucha bronca. Desde ya, muchas gracias por la ayuda”, expresó su hijo en diálogo con El Roldanense.