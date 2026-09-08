Industria roldanense: dos firmas de la ciudad recibieron empresarios internacionales durante el Santa Fe Business Forum

En el marco del encuentro Santa Fe Business Forum, la ciudad de Roldán fue escenario de dos jornadas de vinculación internacional con la visita de empresarios y representantes de distintos países a fábricas locales.

En ese contexto, una delegación recorrió las instalaciones de Molinos Benvenuto y la planta de Gin La Salvaje, dos empresas radicadas en Roldán que forman parte del entramado industrial y productivo de la ciudad.

El recorrido contó con la presencia del intendente Daniel Escalante, quien estuvo acompañado por el secretario de Comercio Interior de la provincia, Gustavo Rezzoaglio; el director de Centros Comerciales Abiertos, Alejandro Pastore, y el secretario de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico local, Diego Gettig. La actividad estuvo organizada en conjunto con la diputada provincial, Silvana Di Stefano.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para continuar fortaleciendo el perfil productivo de Roldán y generar nuevas oportunidades para las empresas, industrias y emprendimientos que forman parte de la economía local.