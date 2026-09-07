Electricidad y Jardinería, los nuevos cursos de formación laboral que se dictarán en Roldán

La Municipalidad de Roldán firmó un acta acuerdo con el Centro de Capacitación Laboral N.º 6695 (CECLA) para desarrollar nuevos cursos de formación profesional en la ciudad.

El convenio fue suscripto por el intendente Daniel Escalante; el secretario de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, Diego Gettig; y la directora del CECLA N.º 6695, Viviana Arauco.

En una primera etapa, la propuesta incluirá capacitaciones en Electricidad y Jardinería, que se dictarán de acuerdo con el calendario académico establecido por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.

Las clases se desarrollarán en las instalaciones de la Secretaría de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico los martes y jueves, de 9 a 12 y de 18 a 20.30. Los cursos se extenderán hasta noviembre.

Las personas interesadas en obtener más información podrán comunicarse al teléfono 341-6490681 o acercarse personalmente a la sede ubicada en Rioja 642, Roldán.