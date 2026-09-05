Patinadoras del Club San Lorenzo clasificaron al Nacional tras destacarse en el Provincial

Las alumnas de patinaje artístico del Club San Lorenzo tuvieron una destacada actuación en un torneo provincial y lograron clasificarse al certamen nacional, que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en el estadio cubierto de Puerto General San Martín.

El equipo está integrado por patinadoras de entre 5 y 49 años, quienes entrenan a la par con compromiso, disciplina y una marcada pasión por la actividad. Desde la institución resaltaron especialmente el crecimiento de Martina Torelli, la integrante más pequeña del grupo, que con apenas cinco años sorprende diariamente con sus avances y logros deportivos.

La preparación se encuentra a cargo de la profesora Noelia Fraga, quien cuenta con más de diez años de trayectoria en el patinaje. El trabajo dentro de la pista se complementa con el entrenamiento físico de Jonathan Reimondi y el acompañamiento de una nutricionista, conformando un equipo interdisciplinario orientado al desarrollo integral de las competidoras.

Desde el espacio expresaron su orgullo por cada una de las alumnas y agradecieron el respaldo permanente de las familias, así como también el acompañamiento del club, que brinda los recursos necesarios para que las deportistas continúen creciendo y alcanzando nuevos objetivos.

Además, informaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de septiembre para quienes deseen sumarse a la actividad. Paralelamente, el equipo ya comenzó a preparar el tradicional espectáculo de fin de año, que contará con la participación de las patinadoras, el cuerpo de trabajo y las familias.