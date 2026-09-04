En el nombre del Padre: una calle de Roldán cambia de nombre y se llamará “Papa Francisco I”

En homenaje a Jorge Bergoglio, Roldán tendrá una calle llamada “Papa Francisco I”. La última sesión del Concejo, los ediles aprobaron la normativa presentada por el bloque Somos Roldán y ahora se espera la nueva señalización.

Se trata de la calle pública paralela a las vías del Ferrocarril hacia el Sur de la ciudad, en el tramo comprendido entre calles Buenos Aires y San Sebastián.

Entre los considerandos se tuvo en cuenta que durante su pontificado, Francisco I ejerció un liderazgo caracterizado por la humildad, la sencillez y un firme compromiso con los grandes desafíos sociales, ambientales y humanitarios del mundo contemporáneo.

“La denominación de una calle pública con el nombre “Papa Francisco I” constituye un homenaje legítimo a una figura argentina de trascendencia histórica y mundial, y una manifestación concreta del reconocimiento a los valores de fraternidad, solidaridad, justicia social, paz y cuidado del ambiente que promovió a lo largo de su vida”, fundamentaron.