Santa Fe avanza hacia la receta electrónica: Brouwer logró una amplia mayoría para su proyecto de adhesión

La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto presentado por la diputada Beatriz Brouwer, que propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N.º 27.553 en lo referido a la implementación de recetas electrónicas o digitales. La iniciativa obtuvo un contundente respaldo legislativo, con 43 votos a favor, un voto negativo y 4 abstenciones, reflejando un amplio consenso sobre la necesidad de modernizar y hacer más eficiente el sistema de prescripción de medicamentos.

La normativa nacional establece que las recetas y prescripciones médicas, odontológicas y de otros profesionales de la salud habilitados puedan ser realizadas mediante firmas electrónicas o digitales, permitiendo su utilización y dispensación en farmacias y establecimientos de salud habilitados. El objetivo es avanzar hacia procesos más ágiles, seguros y trazables, manteniendo los requisitos legales y técnicos necesarios para garantizar la protección de la información y los derechos de los pacientes.

La adhesión impulsada por Brouwer se limita al régimen de recetas electrónicas o digitales y no comprende la adhesión a las disposiciones de la Ley 27.553 relativas a la teleasistencia en salud. De esta manera, Santa Fe da un paso concreto hacia la digitalización de la prescripción y dispensación de medicamentos, incorporando herramientas que pueden reducir trámites, facilitar el acceso de los pacientes y fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad. La ley también contempla la conservación digital de recetas y registros y el cumplimiento de las normas de protección de datos personales.

“Esta media sanción representa un paso concreto hacia un sistema de salud más moderno, ágil y seguro. La receta electrónica puede facilitarle la vida al paciente, mejorar los procesos para los profesionales y fortalecer los controles sobre la prescripción y dispensación de medicamentos”, sostuvo Brouwer. Y agregó: “Estamos incorporando tecnología allí donde puede aportar soluciones concretas, sin perder de vista algo fundamental: detrás de cada receta hay una persona que necesita acceder a su tratamiento de manera segura y oportuna”.