Mateo y Pedretti junto a Diego Giuliano en la presentación de su libro “La Santa Fe que viene”

José María Pedretti y Mariano Mateo participaron en Rosario de la presentación del nuevo libro de Diego Giuliano, en una jornada que reunió a dirigentes del peronismo santafesino y comenzó a poner en escena el debate político de cara a 2027.

Rosario fue escenario este martes de la presentación de La Santa Fe que viene, el nuevo libro del diputado nacional Diego Giuliano. La actividad convocó a dirigentes, legisladores y referentes del peronismo provincial, entre ellos los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo, del bloque Somos Roldán.

El encuentro contó además con la participación de Sergio Massa y permitió compartir distintas miradas sobre el presente y el futuro de la provincia, en una jornada que excedió la presentación editorial y tuvo una clara dimensión política.

Giuliano planteó durante la actividad algunos de los desafíos que enfrenta Santa Fe y la necesidad de avanzar en la construcción de un proyecto político capaz de ofrecer una alternativa para el futuro de la provincia.

La presencia de Pedretti y Mateo reafirma el vínculo de referentes de Roldán con el debate provincial y con los espacios que comienzan a discutir el escenario que se abrirá con las elecciones de 2027.