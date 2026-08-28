Tragedia sobre la autopista Rosario-Córdoba en Roldán: un peatón murió tras ser atropellado por un camión

Un fatal siniestro vial se registró durante la noche del jueves sobre la Autopista Rosario-Córdoba, en jurisdicción de Roldán, donde un peatón perdió la vida luego de ser embestido por un camión tanque.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 22:43, a la altura del kilómetro 311 de la autopista y sobre la mano en sentido ascendente.

Por circunstancias que deberán ser establecidas, el camión tanque embistió a una persona que se encontraba sobre la zona de la ruta. Como consecuencia del fuerte impacto, el peatón falleció.

El reporte del hecho indicó además que hubo una segunda persona involucrada que resultó ilesa.

A raíz del siniestro, se dispuso el corte del carril lento en el sector mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.Luego de varias horas se volvió a liberar el tránsito vehicular.

Las circunstancias que derivaron en el fatal atropello deberán ser determinadas a partir de la investigación y las pericias realizadas en el lugar.