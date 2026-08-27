Granizó en Bell Ville y hay alerta a corto plazo: guardá el auto y protegete
El Servicio Meteorológico Nacional y el CMMC-SAT prevén un jueves inestable con tormentas dispersas en la antesala de la tradicional tormenta de Santa Rosa.
La tormenta de Santa Rosa, prevista para el 30 de Agosto parece haberse adelantado y con muy poco aviso.
Un frente de fuertes lluvias, viento y caída de granizo llegó a Córdoba y se aproxima a Santa Fe.
Por precaución, guarda el auto bajo techo y resguardate.
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