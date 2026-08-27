¿Kevin Ortiz se va de Argentina? Llegó una oferta desde Europa y el jugador roldanense quiere que se haga

El futuro de Kevin Ortiz abrió un nuevo capítulo en las últimas horas. Ludogorets de Bulgaria presentó una oferta formal a Rosario Central para incorporar al mediocampista, quien actualmente se encuentra jugando a préstamo en Atlético Tucumán.

La propuesta del conjunto europeo consiste en un préstamo por un año, con cargo y una opción de compra de un millón de dólares por el 50% de los derechos económicos del jugador.

Desde Rosario Central aceptaron las condiciones económicas planteadas por el club búlgaro, por lo que dieron luz verde para avanzar con la operación. Además, el propio Ortiz pretende que la transferencia pueda concretarse y ve con buenos ojos la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol europeo.

Sin embargo, apareció un obstáculo que por el momento impide cerrar la negociación: Atlético Tucumán no quiere interrumpir el préstamo del mediocampista, por lo que su salida deberá ser acordada con el conjunto tucumano.

De esta manera, pese al acuerdo entre Central y Ludogorets y a la voluntad del futbolista de emigrar, la negociación permanece pendiente de la postura de Atlético Tucumán. Las próximas horas podrían resultar claves para determinar si Ortiz finalmente deja el fútbol argentino para continuar su carrera en Bulgaria.