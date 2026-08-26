Alertas tempranas: Defensa Civil se capacitó sobre la evolución de “El Niño” en una reunión con el grupo Caza Tormentas

La Sala Italia fue sede de una reunión de trabajo entre el grupo Caza Tormentas y el área de Defensa Civil de la Municipalidad, con el objetivo de anticiparse a “El Niño”. Durante el encuentro, especialistas en la materia expusieron información referida a la evolución del fenómeno climático, su desarrollo y los efectos esperables en la región.

“Se brindó acceso a herramientas públicas sobre información meteorológica, su interpretación y potencial para generar avisos de alertas tempranas sobre la localidad”, explicó Oscar Monjelat, director del grupo. “Nos adherimos a trabajar mancomunadamente en la prevención de este evento, que tendrá características de fuerte intensidad y puede generar riesgos para la población”, señaló.

Monjelat destacó el interés manifestado desde la Municipalidad por recabar información y capacitar a su personal para realizar un seguimiento efectivo de las tormentas. Y, en vistas a seguir informando, aseguró que pronto habrá una reunión de este tipo que será abierta al público en la ciudad. La fecha y el lugar serán confirmados oportunamente por los responsables del espacio.

“El Niño” también preocupa en el campo

El INTA Roldán prepara una jornada técnica y práctica en la ciudad denominada “El impacto de El Niño en la toma de decisiones para la campaña gruesa 2026/2027”. Será el próximo lunes 31/8 en Catamarca 948, de 10 a 13 horas, y está dirigida a productores y asesores. Durante la charla se abordarán las perspectivas climáticas y de suelo para la siembra gruesa, y las herramientas geoespaciales para el seguimiento y manejo de la campaña. Los interesados se inscriben aquí.