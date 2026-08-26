Robaron a mano armada en un super de Funes y fueron detenidos tras una persecución: uno es menor

Cuatro personas -entre ellas un menor de edad- fueron detenidas este martes por la noche luego de un robo calificado cometido en un autoservicio de Funes. La persecución policial se extendió hasta Rosario, donde la camioneta en la que escapaban perdió el control tras colisionar contra dos móviles oficiales.

Según informó el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II, el hecho ocurrió alrededor de las 21.20 en un comercio ubicado en la zona de Las Heras y Ruta 9, en Funes. Los delincuentes escaparon a bordo de una Ford Ranger blanca, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por parte de la Policía, con señales acústicas y lumínicas.

Durante la fuga, la camioneta impactó contra dos patrulleros, aunque ningún efectivo policial resultó lesionado. Finalmente, en la intersección de Jorge Newbery y Donado, en Rosario, el vehículo perdió la estabilidad por causas que aún se investigan.

En ese lugar, personal del Comando Radioeléctrico de Rosario procedió a la aprehensión preventiva de tres hombres mayores de edad y un menor, quienes se encontraban en el rodado.

Al requisar la camioneta, los agentes secuestraron una pistola calibre .22 y una réplica de arma de fuego, elementos que quedaron a disposición de la Justicia junto con los detenidos.