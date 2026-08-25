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Importante ferretería de Roldán busca vendedor/encargado con experiencia

Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.Se priorizarán postulantes que cuenten con experiencia comprobable en el rubro.

25 DE agosto DE 2026

Importante  ferretería de la ciudad se encuentra en la búsqueda de un vendedor/encargado para incorporar a su equipo de trabajo.

Entre los principales requisitos, se solicita contar con experiencia comprobable en ferreterías y conocimiento del rubro, además de manejo de herramientas, máquinas, materiales y diferentes productos vinculados a la actividad.

También se valorará la experiencia previa en ventas y atención al cliente, junto con la capacidad para asesorar, resolver consultas y brindar una correcta atención a quienes se acerquen al comercio.

El puesto requiere además conocimientos vinculados al manejo de stock y mercadería, buena predisposición, responsabilidad, iniciativa y disponibilidad horaria.

Desde la firma remarcaron que se priorizarán especialmente aquellos candidatos( hombres entre 25 y 45 años) que hayan trabajado anteriormente en ferreterías.

Los interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae a empleo.ferreteria@hotmail.com.

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