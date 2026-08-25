Importante ferretería de Roldán busca vendedor/encargado con experiencia
Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.Se priorizarán postulantes que cuenten con experiencia comprobable en el rubro.
Importante ferretería de la ciudad se encuentra en la búsqueda de un vendedor/encargado para incorporar a su equipo de trabajo.
Entre los principales requisitos, se solicita contar con experiencia comprobable en ferreterías y conocimiento del rubro, además de manejo de herramientas, máquinas, materiales y diferentes productos vinculados a la actividad.
También se valorará la experiencia previa en ventas y atención al cliente, junto con la capacidad para asesorar, resolver consultas y brindar una correcta atención a quienes se acerquen al comercio.
El puesto requiere además conocimientos vinculados al manejo de stock y mercadería, buena predisposición, responsabilidad, iniciativa y disponibilidad horaria.
Desde la firma remarcaron que se priorizarán especialmente aquellos candidatos( hombres entre 25 y 45 años) que hayan trabajado anteriormente en ferreterías.
Los interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae a empleo.ferreteria@hotmail.com.