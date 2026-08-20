Importante farmacia de Roldán busca incorporar a su staff empleado full time
Requisitos y dónde cursar postulaciones, en la nota.
Importante farmacia de Roldán busca incorporar a su staff empleado full time. A continuación los detalles de la búsqueda.
Sus principales funciones consisten en:
*Atención personalizada a los clientes
*Atención a proveedores
*Dispensa de medicamentos
*Inventarios
*Control de stock
*Auditoria de obra sociales.
Requisitos:
*Residir en Roldán/ Funes (excluyente)
*Experiencia en las funciones (excluyente)
Interesados enviar cv a:
Busquedafarmaciaroldan@hotmail.com