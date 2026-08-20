Importante farmacia de Roldán busca incorporar a su staff empleado full time. A continuación los detalles de la búsqueda.

Sus principales funciones consisten en:

*Atención personalizada a los clientes

*Atención a proveedores

*Dispensa de medicamentos

*Inventarios

*Control de stock

*Auditoria de obra sociales.

Requisitos:

*Residir en Roldán/ Funes (excluyente)

*Experiencia en las funciones (excluyente)

Interesados enviar cv a:

Busquedafarmaciaroldan@hotmail.com