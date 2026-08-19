Oportunidad comercial en Roldán: se vende fondo de comercio ubicado en una de las avenidas principales
Se trata de una fiambrería y quesería con casi diez años de antigüedad, con clientela fija, lista empezar a trabajar.
Dueños de una fiambrería y quesería ubicada sobre Avenida Pellegrini al 500 (Roldán), venden el fondo de comercio en pleno funcionamiento.
La venta incluye los mobiliarios, productos y todo lo que contiene actualmente el negocio, con lo cual se puede empezar a trabajar ni bien se recibe la llave.
El local cuenta con casi diez años antigüedad, clientela fija y proveedores. Sus titulates no pueden continuar atendiéndola y por eso decidieron venderlo.
Interesados deben contactarse al: 3413 55-7700