Oportunidad comercial en Roldán: se vende fondo de comercio ubicado en una de las avenidas principales

Dueños de una fiambrería y quesería ubicada sobre Avenida Pellegrini al 500 (Roldán), venden el fondo de comercio en pleno funcionamiento.

La venta incluye los mobiliarios, productos y todo lo que contiene actualmente el negocio, con lo cual se puede empezar a trabajar ni bien se recibe la llave.

El local cuenta con casi diez años antigüedad, clientela fija y proveedores. Sus titulates no pueden continuar atendiéndola y por eso decidieron venderlo.

Interesados deben contactarse al: 3413 55-7700