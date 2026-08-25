Traferri encabezó en Puerto General San Martín una reunión con legisladores y serenos de buque por su proyecto de ley

El senador Armando Traferri encabezó este lunes, en el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho de Puerto General San Martín, una reunión de trabajo con los trabajadores serenos de buque nucleados en el Sindicato Único de Serenos de Buque, para abordar el proyecto de ley de su autoría que restablece la obligatoriedad de estos trabajadores en las embarcaciones. La iniciativa, esencial para la seguridad portuaria y para resguardar el empleo de cientos de familias, ya obtuvo media sanción en el Senado provincial y espera su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Del encuentro participaron, además, el intendente local Carlos de Grandis; las diputadas provinciales Alejandra Rodenas, Lucila de Ponti y Verónica Baró Graf; el diputado provincial Carlos del Frade; los concejales de San Lorenzo Esteban Aricó, Martín Cerdera y Yazmín Petrillo; los concejales de Puerto General San Martín Juan Manuel de Grandis (presidente del Concejo) y Fernando Torrens; y Orlando Brizuela, delegado regional del Sindicato Único de Serenos de Buque en San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes.

Traferri destacó el respaldo unánime que recibió la iniciativa en la Cámara alta. «El proyecto de ley ya tiene media sanción, fue votado por unanimidad en la Cámara de Senadores de la provincia. Todos entendieron la necesidad que tenemos, no solamente de los controles que llevan adelante los serenos de buque, sino también respecto de la mercadería que sube sin control a los buques, de la posibilidad de tráfico de personas y, lo más importante, de la seguridad», expresó el legislador sanlorencino.

El senador remarcó la dimensión de seguridad que involucra la medida. «Estamos en una zona portuaria con muchos problemas de seguridad, que pueden agravarse a partir de la falta de control. No nos olvidemos de que tenemos una frontera con el mundo: acá llegan más de 3.000 buques de ultramar. Así como han llegado personas sin documentación, pueden llegar con otros fines, como el terrorismo, o pueden salir del país sin ningún tipo de control. Si no hay quién controle el ingreso y el egreso de los buques, esto puede ocurrir», advirtió Traferri.

En esa línea, el legislador subrayó el carácter de la problemática. «Es un problema de seguridad nacional, muy preocupante para toda la región. Entre todos hay que trabajar y hacerle entender a los demás diputados la necesidad que tenemos de volver a lo que siempre fueron los serenos de buque: controlar la carga, la descarga, quién sube, quién baja y todo el movimiento que pasa arriba de un buque de bandera extranjera», señaló.

Por su parte, el intendente Carlos de Grandis reafirmó el acompañamiento del municipio a los trabajadores. «Desde el primer momento, cuando se tomó esa decisión absurda de sacar a los serenos de arriba de los barcos, nos pusimos a disposición, porque quedaron literalmente en la calle. Son familias de la región y de nuestra ciudad, y ante esta problemática no podemos darles la espalda de ninguna manera. El Estado municipal siempre está acompañando estas cuestiones», expresó.

La diputada Alejandra Rodenas enmarcó la situación en un contexto más amplio. «Esto se inscribe en algo que venimos denunciando desde el primer día: la retracción de derechos de los trabajadores de todo el país. Por un nefasto decreto del Gobierno nacional se eliminó la obligatoriedad de que los barcos lleven serenos de buque, dejando sin trabajo a más de 70 trabajadores de esta región. Un sereno no solo vigila lo que pasa dentro del buque, sino también en sus inmediaciones: son el puntapié inicial de investigaciones vinculadas al narcotráfico y a la trata de personas que hoy no se están haciendo», sostuvo.

En tanto, la diputada Verónica Baró Graf, presidenta de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados —a la que se derivará el proyecto—, se comprometió a impulsar su tratamiento. «Después de esta reunión me empapé aún más de la problemática. Escuchar de boca propia de los serenos lo que están pasando, que hace un año y medio que no cobran, que hay familias paralizadas y una ciudad que se resiente económicamente, me moviliza. Quiero sensibilizar a la Cámara de Diputados y, al igual que en la provincia de Buenos Aires, lograr que no se haga lugar al decreto nacional», afirmó.

Finalmente, Orlando Brizuela, delegado regional del sindicato, valoró el encuentro. «Estamos muy contentos. Nos reunimos con el senador Traferri y con los compañeros para que estén al tanto de la problemática, con la esperanza de que se pueda aprobar la otra media sanción en Diputados. Es muy importante para la región, para volver a brindar seguridad frente a la contaminación, el narcotráfico y el contrabando, y para las 130 familias que hoy estamos sin ingresos», expresó.

Cabe recordar que el proyecto establece la obligatoriedad de contar con serenos a bordo de las embarcaciones de gran porte amarradas en los puertos de la provincia, en respuesta a la desregulación dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto 37/2025.