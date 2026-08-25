Nace en Roldán Fundación Al Lado: una nueva iniciativa que busca construir oportunidades para personas con discapacidad

Después de varios años de trabajo acompañando a personas con discapacidad y sus familias, nace Fundación Al Lado, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de inclusión social y laboral, generando puentes entre las personas con discapacidad, sus familias, las instituciones, las empresas, el Estado y la comunidad.

La Fundación surge a partir de la experiencia desarrollada por Somos Uno, institución que trabaja en el ámbito de la discapacidad y brinda distintas prestaciones, entre ellas el Servicio de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE), el Centro Educativo Terapéutico (CET) y próximamente Formación Laboral.

“Con los años fuimos viendo que las necesidades de las familias muchas veces iban más allá de una prestación. Había cuestiones de información, de acceso, de acompañamiento y, especialmente, una preocupación muy grande por el futuro de los jóvenes con discapacidad”, explican desde la institución.

Una de las principales preocupaciones que fueron detectando tiene que ver con la inclusión laboral.

Muchas personas con discapacidad pueden desarrollar capacidades y habilidades para desempeñarse en diferentes ámbitos de trabajo, pero el paso entre la formación y el empleo real continúa siendo una de las grandes dificultades.

“Podemos capacitar a una persona, ayudarla a desarrollar habilidades y prepararla para una jornada laboral, pero después necesitamos que exista una empresa, un comercio o una organización dispuesta a abrir una puerta. Ahí es donde creemos que la Fundación puede cumplir un papel importante”, señalan.

Formación para la vida laboral

En este camino, Somos Uno se encuentra desarrollando su propuesta de Formación Laboral, que contempla espacios como hostelería y cerámica.

La intención no es solamente enseñar un oficio.

Estos espacios permiten trabajar habilidades que forman parte de cualquier experiencia laboral: responsabilidad, puntualidad, organización, atención al público, relación con proveedores, utilización de herramientas y materiales, comunicación, trabajo en equipo y adaptación a una estructura de jornada laboral.

El objetivo es que esas capacidades puedan posteriormente trasladarse a experiencias reales, un puente entre la formación y las oportunidades.

Fundación Al Lado busca convertirse justamente en ese puente: la propuesta apunta a comenzar a construir una red de empresas, comercios, organizaciones y organismos que puedan involucrarse de diferentes maneras en los procesos de inclusión laboral.

No necesariamente se trata solamente de ofrecer un puesto de trabajo. Una empresa puede participar brindando una experiencia, una capacitación, una práctica, materiales, conocimientos o acompañamiento.

“Queremos que la inclusión deje de ser solamente un discurso y pueda convertirse en experiencias concretas. También sabemos que muchas empresas tienen voluntad de incluir, pero no saben cómo hacerlo. La idea es poder acompañar tanto a la persona como al empleador”, explican desde Fundación Al Lado.

Una mirada que también alcanza a las familias

Detrás de cada persona con discapacidad existe una familia que busca construir un futuro con mayores oportunidades reales.

La posibilidad de desarrollar autonomía, independencia, vínculos sociales y, cuando sea posible, una actividad laboral, representa mucho más que un empleo: significa construir nuevas posibilidades para el proyecto de vida de esa persona y también para su familia.

“Para muchas familias, uno de los grandes desafíos es acompañar a sus hijos en la construcción de un futuro con mayor autonomía, independencia y oportunidades”, sostienen desde la Fundación.

Somos Uno y Fundación Al Lado: dos caminos que se complementan

Desde la organización explican que ambas iniciativas tienen una visión compartida, pero cumplen funciones diferentes: Somos Uno es el ámbito terapéutico, educativo y de formación. Fundación Al Lado es el ámbito social y comunitario.

Mientras Somos Uno trabaja en el desarrollo de capacidades, la Fundación busca ayudar a convertir esas capacidades en oportunidades, generando vínculos con la comunidad.

La intención es comenzar este camino de manera gradual, construyendo alianzas y dando a conocer una propuesta que busca que las personas con discapacidad puedan tener cada vez más oportunidades de participación, autonomía e independencia.

Fundación Al Lado. Acompañar. Conectar. Generar oportunidades.

Para Fundación Al Lado, estar «Al Lado» significa acompañar a la persona con discapacidad y a su familia para que puedan construir una vida con mayor autonomía e independencia.