Ulises Torres e Souza tenía ocho años cuando empezó a hacer gimnasia artística. Su familia llevaba tiempo buscando un lugar en donde pudiera empezar a entrenar hasta que encontró el espacio en el club San Telmo de Funes. Sin embargo, los comienzos coincidieron con el inicio de la pandemia y las primeras clases fueron virtuales. El crecimiento deportivo que logró en estos seis años lo llevó a representar a la provincia en torneos nacionales y a disputar los Juegos Evita, la competencia en la que logró la medalla de plata a nivel equipos.

“Para mí fue muy importante llegar al podio porque dimos a conocer a los gimnastas de Santa Fe y el nivel que tiene el deporte en la provincia”, contó Ulises, quien actualmente entrena en la Escuela de Gimnasia Alberdi de Rosario, a El Roldanense. Había logrado la clasificación en un certamen realizado en la sede santafesina de la disciplina. “Fue una experiencia muy linda. Además de competir, tuvimos la oportunidad de socializar con deportistas de otras delegaciones y con gimnastas de otras provincias”, señaló.

Su gran performance se unió a la celebración de sus compañeros, quienes sumaron dos preseas de bronce, una de equipos en otra de las categorías y la restante a nivel individual. “En la vuelta a casa traje mucha emoción y felicidad por el desempeño que tuvimos en el torneo y porque nuestro equipo es muy lindo, somos muy buenos amigos. Y nuestros profes son re crack”, relató Ulises, quien actualmente tiene 14 años, vive en el barrio Tierra de Sueños 1 y cursa la secundaria en la escuela María Auxiliadora de Funes.

Así como sucedió en los Evita, en las competencias nacionales también acostumbra a llegar al podio. “Durante el año nosotros tenemos tres competencias provinciales, y de esos torneos se realiza un promedio de las notas y se hace una selección. Es el equipo que representa a la provincia”, describió. “En los últimos nacionales siempre venimos saliendo entre los tres primeros. Es muy bueno porque todos colaboramos para sumar puntaje y representamos a Santa Fe”, pronunció el joven roldanense, quien también destacó en paralela, barra y all around.

Ulises entrena cuatro horas diarias, al regresar de la escuela, y dos días a la semana asiste a clases de inglés. Lejos de quedarse con lo obtenido, se pone grandes desafíos por delante. “Mi carrera deportiva va a continuar y tengo objetivos a corto plazo, como intentar ingresar a los JADAR en abril del año que viene”, expresó. “Quiero formar parte de la selección nacional, un objetivo a largo plazo, y aunque sé que no es fácil lo voy a intentar con todo mi esfuerzo porque, para los deportistas, representar al país es el mejor sueño”, aseguró.