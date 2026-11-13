Roldán Future Pro: quedaron definidos los ocho mejores singlistas y las cuatro mejores parejas de dobles

El Roldan Future Pro continúa a paso firme en la ciudad. Este jueves se disputaron los octavos de final del cuadro principal de singles y los cuartos de final de dobles, dejando definidas las instancias decisivas de ambas modalidades.

En singles, el boliviano Murkel Dellien (4) avanzó tras superar a Francisco Crosio por 6/0 y 6/3. También consiguieron su clasificación Nicolás Bruna, vencedor de Thiago Cigarran (5) por 6/3 y 6/0, y Tomás Martínez (8), quien derrotó a Juan Ignacio Gallego por 6/1 y 6/3.

El máximo preclasificado, Juan Estévez (1), hizo valer su condición y venció a Valentín Basel por 6/0 y 6/2. Por su parte, Dante Pagani volvió a dar una muestra de su gran presente y superó a Felipe De Dios por 6/2 y 6/4.

La jornada también tuvo triunfos de Fermín Tenti, Rocco Valente y Hernán Casanova (3), quienes completaron el grupo de ocho jugadores que siguen en carrera por el título.

En la modalidad de dobles, se disputaron los cuartos de final y quedaron definidas las cuatro mejores parejas del certamen, que buscarán un lugar en la gran final.

La actividad contó nuevamente con un importante acompañamiento del público, que disfrutó de una jornada de tenis internacional y de las distintas activaciones propuestas por los sponsors del torneo.

Con los cuadros cada vez más cerca de sus definiciones, el Roldan Future Pro ingresa en su etapa decisiva, con los mejores jugadores y parejas en busca de los títulos de esta edición especial por los 160 años de la ciudad.

Resultados – Singles | Octavos de final

– Murkel Dellien (4) a Francisco Crosio: 6/0 y 6/3.

– Nicolás Bruna a Thiago Cigarran (5): 6/3 y 6/0.

– Tomás Martínez (8) a Juan Ignacio Gallego: 6/1 y 6/3.

– Juan Estévez (1) a Valentín Basel: 6/0 y 6/2.

– Dante Pagani a Felipe De Dios: 6/2 y 6/4.

– Fermín Tenti a Valentín Garay: 4/6, 7/6 y 4/1 (retiro).

– Rocco Valente a Lucio Ratti (2): 4/6, 6/4 y 6/2.

– Hernán Casanova (3) a Tobías Grandinetti: 6/1 y 3/0 (retiro).

El Roldan Future Pro entra en su etapa de definiciones. El tenis internacional sigue siendo protagonista en Roldán, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.