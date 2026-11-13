Fuego y tradición: llega la quinta edición nocturna del Encuentro de Asadores a Estancia Damfield

La tradición del asado vuelve a convocar en Estancia Damfield, en Funes, con la realización de la 5ª edición nocturna del Encuentro de Asadores, una propuesta que celebra la cultura gastronómica argentina y el encuentro alrededor del fuego.

Las inscripciones continúan abiertas para equipos de 2 y 3 integrantes, aunque quedan los últimos cupos disponibles para quienes quieran sumarse a la competencia y demostrar sus habilidades frente a las brasas.

El evento tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, a partir de las 16 h, y tendrá como eje central una competencia de asadores, quienes pondrán a prueba sus técnicas y conocimientos en la preparación de vacío a la llama. Las preparaciones serán evaluadas por un jurado especializado y, a las 18 h, se realizará la ceremonia de premiación para reconocer a los equipos destacados.

Pero la propuesta irá mucho más allá de la competencia. Durante la jornada, los visitantes también podrán disfrutar de un parque de juegos inflables para los más chicos y la Feria Camelia, que reunirá emprendedores y distintas propuestas para recorrer y descubrir. Una combinación pensada para que familias y amigos puedan compartir una experiencia diferente, con gastronomía, entretenimiento y actividades para todas las edades.

Para la convocatoria de asadores comunicarse a 341 363 4169 o por Instagram @estanciadamfield.