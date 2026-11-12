“No tengo participación alguna y soy inocente”, el descargo de uno de los imputados por el crimen del policía Damián López

Agustín Amarilla, uno de los imputados por el homicidio del policía Damian López ocurrido en Carcarañá tras un partido de fútbol en Cremería, hizo un fuerte descargo que grabó en un video que compartió con El Roldanense.

“Quier pedir a quienes tengan videos o fotos determinantes para esclarecer el tema que lo haga sin miedo, no entiendo con quién van a tener problemas. La Fiscalía quiere que hablen, la policía quiere que hablen, la familia de Damián quieren que hablen, nuestra familia también. No le temo a ninguna prueba que aparezca, si aparecen 200 videos me van a ayudar, no me van a incriminar”, dijo.

“Si aparece algo, Julio Salazar y yo estaríamos absueltos de culpa y cargo. Si no aparece nada este caso va a quedar impune. Si hubiese sido yo habría un montón de testigos, un colectivo lleno para ir a declarar pero como no soy, no hay pruebas. Quiero que este rompecabezas lo armemos entre todos, y aporten lo que tengan”, sumó.

Asimismo, reiteró su inocencia y aseguró: ¡No tengo participación alguna y soy inocente. Yo no voy a ver a mi vieja hasta el último día de mi vida a través de un blindex por teléfono si yo no fui. Yo no voy a pagar por algo que no hice. Quiero que se haga justicia y aporten lo que tengan. Si no lo hacen por nosotros, háganlo por la familia de Damián que no vive en paz y por Damián que no descansa en paz. Que esto no quede impune”.

A comienzos de septiembre, el juez Guillermo Lanfranco Pari le concedió a Amarilla el cese de la prisión preventiva efectiva aunque fiscal Juan Pablo Baños se opuso a la decisión tomada los Tribunales de Cañada de Gómez.

El magistrado dispuso que Amarilla fije domicilio en la vivienda de su madre, ubicada en Carcarañá. Además, solamente podrá salir de esa ciudad para presentarse a firmar ante la Oficina de Gestión Judicial, no podrá mantener contacto con los testigos de la causa y deberá afrontar una fianza de dos millones de pesos.