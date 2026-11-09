Orgullo regional: dos asadores de Pueblo Esther y dos de Rosario representarán a Argentina en un Mundial de Parrilla en Chile

El asado argentino cruzará la cordillera para competir entre los mejores del mundo. El equipo “Hay Equipo”, integrado por Diego Rojas, Javier Mansur, Lautaro Lioi, Sebastián Pereyra y Laila Zemp, se prepara para participar del Campeonato Internacional Patagón Grill 2026, una competencia que reunirá a destacados especialistas de la parrilla de 25 países.

El certamen se desarrollará los días 27, 28 y 29 de noviembre en Coyhaique, en la Patagonia chilena, donde los participantes deberán demostrar sus habilidades, conocimientos y técnicas de cocción frente al fuego.

La clasificación del conjunto argentino no fue casualidad. Cada país realizó una competencia interna para seleccionar a sus mejores representantes, lo que convierte al campeonato en un evento altamente selectivo.

En Argentina, “Hay Equipo” consiguió su lugar tras consagrarse campeón del Grill Fest, competencia que funcionó como instancia clasificatoria para el certamen internacional. De esta manera, los cinco integrantes serán los únicos encargados de representar al país frente a equipos de primer nivel.

Seis categorías y un desafío internacional

El Campeonato Internacional Patagón Grill 2026 contará con seis categorías gastronómicas: centolla, jabalí, bacalao, cordero, carne vacuna y salmón.

Cada especialidad pondrá a prueba la capacidad de los competidores para trabajar con diferentes productos, dominar las temperaturas y aplicar distintas técnicas de cocción.

Además del aspecto competitivo, el encuentro buscará promover el intercambio cultural y gastronómico entre países que comparten la pasión por la cocina a las brasas.

De Pueblo Esther y Rosario a la Patagonia chilena

La participación tendrá un significado especial para la región, ya que cuatro de los cinco integrantes del equipo son santafesinos: dos de Pueblo Esther y dos de Rosario, mientras que el quinto representante es oriundo de Mendoza.

El grupo viajará con la bandera argentina y el objetivo de posicionarse entre los mejores asadores del mundo, llevando al escenario internacional una de las tradiciones gastronómicas más representativas del país.

En la previa del viaje, el equipo también lanzó una campaña para reunir apoyo económico que permita afrontar los gastos de esta experiencia. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias HAY.EQUIPO.CHILE, correspondiente a una cuenta de Banco Galicia a nombre de Diego Leonel Rojas.

El campeonato contará con el acompañamiento de instituciones de la Patagonia chilena, entre ellas el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Coyhaique.

Con la clasificación asegurada, los cinco asadores ultiman los preparativos para afrontar uno de los desafíos más importantes de su trayectoria. Pueblo Esther, Rosario y Mendoza estarán representados en una competencia internacional donde el equipo buscará demostrar por qué Argentina es reconocida mundialmente por su tradición parrillera.