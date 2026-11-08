Quisieron escapar de un control y los detuvieron a las pocas cuadras: llevan 73 dosis de cocaína

Un patrullaje preventivo permitió detectar una situación sospechosa que terminó con un procedimiento policial y el secuestro de una importante cantidad de presunta sustancia estupefaciente.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Independencia y Liniers, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico de Roldán intentaron identificar a dos hombres que circulaban por el lugar.

Al advertir la presencia policial, ambos sujetos emprendieron la fuga, lo que dio inicio a un seguimiento por parte de los uniformados. Tras una rápida intervención, los efectivos lograron dar alcance a uno de ellos, quien vestía una campera de color blanco, en inmediaciones de Brown al 600 y Liniers.

Una vez controlada la situación, se procedió a realizar una requisa personal, durante la cual se encontraron 73 dosis de una sustancia que, por sus características, sería presuntamente cocaína.

El procedimiento quedó sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes y a las pericias pertinentes para determinar la naturaleza de la sustancia secuestrada.