Fansushi, la nueva propuesta de sushi de autor y delivery gourmet que llega a Roldán y Funes

Con diez años de experiencia en cocinas japonesas y especializándose en sushi y la gastronomía asiática, Romina decidió apostar por un emprendimiento propio en la ciudad que la vio crecer y así nació Fansushi, la nueva propuesta de sushi de autor y delivery gourmet con la que busca conquistar a los paladares roldanenses y funenses.

Con un concepto de dark kitchen y materia prima seleccionada, ofrece envíos sin cargo en Roldán y Funes, donde reside actualmente.

La propuesta de Fansushi incluye sushi y entradas como harumaki, gyozas, langostinos y rabas crujientes. El emprendimiento ya está abierto y, durante todo noviembre, ofrece un 30 % de descuento como promo de lanzamiento.

Para hacer pedidos o consultar, se puede llamar al 341 217-7692 o visitar el perfil de Instagram @fansushi.ok.