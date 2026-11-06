Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: batalla por el liderazgo y apuesta sin riesgo

Uno de los partidos clave de la semana en el fútbol europeo tendrá lugar el 8 de noviembre en el Estadio Metropolitano, donde los equipos de Diego Simeone y Hansi Flick se enfrentarán en la jornada 12 de LaLiga.

La racha victoriosa del Atlético

Tras una sensacional derrota por 3-0 en Bilbao hace dos meses, los colchoneros han encadenado una racha de siete victorias en el torneo local, logrando mantener su portería a cero en cinco de esos encuentros. Su victoria por 2-1 sobre el Real Madrid en el derbi madrileño resulta especialmente significativa. Por lo general, los momentos más emocionantes de los partidos del Atlético llegan en la segunda parte, pero los dirigidos por Simeone también se muestran muy activos antes del descanso, buscando identificar las debilidades del rival.

El Barcelona al estilo del fútbol brasileño

Esta temporada, los culés han conseguido un avance espectacular con nueve victorias consecutivas en LaLiga. Los resultados de este periodo destacan por su variedad, desde un cómodo 2-0 frente al Athletic Club hasta goleadas contundentes contra el Elche (5-0), el Valencia (5-0) y el Racing de Santander (7-2). En otras palabras, sus rivales anotaron los goles que pudieron, mientras que el Barça marcó todos los que quiso.

El conjunto blaugrana registra un fantástico promedio de 4,18 goles por partido. Al mismo tiempo, también recibe goles con frecuencia, ya que ha encajado 12 tantos. Se podría decir que el equipo de Hansi Flick propone un juego arriesgado, pero sin perder el control del partido. A juzgar por el entusiasmo del plantel, se nota que disfrutan jugando, deleitando incluso a los aficionados neutrales.

Sin embargo, el Barça tropezó en su primer choque contra un rival directo esta temporada: el Clásico como local ante el Real Madrid. Los analistas preveían un festival de goles, fijando la línea principal de total de goles en 4,5. Pese a ello, los dueños de casa solo marcaron una vez, mientras que el equipo visitante marcó dos. Aquella noche, las emociones se impusieron sobre las oportunidades de gol.

Situación en la tabla de posiciones

Transcurridas 11 jornadas, el podio de LaLiga se encuentra de la siguiente manera:

1. FC Barcelona: 30 puntos

2. Atlético de Madrid: 28 puntos

3. Real Madrid: 27 puntos

Si el Barcelona gana o empata, mantendrá el liderato. Si el Atlético se lleva el triunfo, pasará al primer puesto. También conviene considerar que el 7 de noviembre el Real Madrid jugará contra el Valencia en Mestalla, y el cuadro dirigido por José Mourinho tiene cerca del 75% de probabilidades de ganar. En teoría, los merengues podrían ocupar el primer puesto durante un día.

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