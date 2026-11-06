En venta: casa de dos dormitorios en barrio Las Tardes, Roldán

Casa a la venta desarrollada en dos plantas con amplio jardín, ubicada en el barrio abierto Las Tardes de Roldán, a pocas cuadras de la AO12.

# Zona tranquila y con entorno natural.

# La propiedad cuenta con:

# Casa secundaria: cuenta con Cocina- comedor, baño y dormitorio. Lavadero y cuarto de guardado

# Casa principal distribuida en dos plantas: Planta baja: living comedor, cocina independiente. Amplio quincho cubierto con parrillero.

Planta alta 2 dormitorios (el principal con vestidor), un baño completo y entrepiso con posibilidad de un tercer dormitorio o escritorio.

Cochera semicubierta para 2 autos.

Detalles de Calidad

Cuenta con un Terreno de 466,20 m².

3415843076

3415413679

jumitoinmobilioria@gmail.com