Importante farmacia de Roldán busca personal para su equipo

Si te gusta el trato con las personas, el trabajo en equipo y el mundo de la salud, esta oportunidad es para vos: importante farmacia de Roldán busca personal para atención.

Principales funciones:

# Atención y asesoramiento al público

# Tareas administrativas

# Control de stock y reposición de productos

# Colaboración en la organización del sector

Requisitos:

# Experiencia en farmacia (preferentemente) o atención al público

# Secundario completo

# Residir en roldan

# Disponibilidad horaria

# Conocimiento de paquete office

# Actitud proactiva y buen trato con el público

# Aptitud para el trabajo en equipo

# Contar con formación en auxiliar en farmacia en un plus

Interesados en el puesto, deben enviar su CV a enlacerrhh.empleo@gmail.com poniendo en el asunto FARMACIA