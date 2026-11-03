Importante farmacia de Roldán busca personal para su equipo
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Si te gusta el trato con las personas, el trabajo en equipo y el mundo de la salud, esta oportunidad es para vos: importante farmacia de Roldán busca personal para atención.
Principales funciones:
# Atención y asesoramiento al público
# Tareas administrativas
# Control de stock y reposición de productos
# Colaboración en la organización del sector
Requisitos:
# Experiencia en farmacia (preferentemente) o atención al público
# Secundario completo
# Residir en roldan
# Disponibilidad horaria
# Conocimiento de paquete office
# Actitud proactiva y buen trato con el público
# Aptitud para el trabajo en equipo
# Contar con formación en auxiliar en farmacia en un plus
Interesados en el puesto, deben enviar su CV a enlacerrhh.empleo@gmail.com poniendo en el asunto FARMACIA